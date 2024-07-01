شكرا لقرائتكم خبر زراعة 62 ألف شجرة متنوعة بجدة خلال مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة محافظة جدة من أعمال التشجير والزراعة وتهيئة الحدائق، لزيادة المسطحات الخضراء.

وحسب تقرير مايو للأمانة، فقد أنجزت زراعة 62,820 شجرة متنوعة، في الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة، والحدائق وممرات المشاة، ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضحت الأمانة أنها أنجزت خلال الشهر الماضي زراعة 1.800 م2 من المسطحات الخضراء، شملت 62 ألف شتلة من الحوليات، و820 من الأشجار والشجيرات. فيما نفذت الأمانة مغطيات التربة على مساحة 1.350م2، وزراعة نباتات الأسيجة على مساحة 260 م. ط.

أعمال الأمانة في مايو