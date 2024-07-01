شكرا لقرائتكم خبر 92 برنامجا لتدريب قضاة المظالم في 18 مدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ ديوان المظالم ممثلا في الإدارة العامة للشؤون القضائية 1250 ساعة تدريبية عبر 92 برنامجا تدريبيا خلال العام التدريبي الماضي، حيث تعددت مسارات البرامج ما بين أساسية وتطويرية ومتخصصة وتحليلية، إضافة إلى البرامج التدريبية التعاونية.

وتنوعت البرامج التدريبية ما بين محلية ودولية نوقش من خلالها جل احتياجات أعمال القضاء الإداري، ومستجدات الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية مثل: أنظمة المنافسات والمشتريات الحكومية، والإثبات، والمعاملات المدنية، إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية واللقاءات العلمية لتطوير أداء الكوادر القضائية في ديوان المظالم من حيث التعاطي مع المدونات القضائية، والتفتيش القضائي، والأمن السيبراني.

وقد نظمت الإدارة هذه البرامج في 18 مدينة داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تخريج 30 قاضيا من برامج الدبلوم العالي والدبلوم في القضاء الإداري بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، كما يحرص ديوان المظالم على تأهيل وتطوير كوادره القضائية لمواكبة النهضة التشريعية وما تعيشه المملكة من تطور ونماء على مختلف الأصعدة.

تدريب القضاة:

- 1250 ساعة تدريبية تم تنفيذها.

- 92 برنامجا تدريبيا العام الماضي.

مسارات البرامج تنوعت بين:

- أساسية وتطويرية ومتخصصة وتحليلية.

-التدريب في 18 مدينة داخل المملكة وخارجها.