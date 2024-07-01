شكرا لقرائتكم خبر انتهاء مدة الترشيح لجائزة مجمع الملك سلمان العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية انتهاء مدة الترشيح للدورة الثالثة من جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للأفراد والمؤسسات من أنحاء العالم.

واستمرت مدة الترشيح لهذه الدورة 64 يوما؛ لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتقدير جهود العاملين في خدمتها أفرادا ومؤسسات، وتشجيعهم على النهوض الاعتناء بها، والمحافظة على سلامتها.

وتأتي الجائزة لدعم حضور اللغة العربية محليا ودوليا؛ وتجسد الجائزة التقدير لجهود العاملين في ميدان اللغة العربية أفرادا ومؤسسات، وتكريم المتميزين فيها، وتقدير التخصصات المتصلة بها؛ لضمان مستقبلٍ زاهر للغة العربية، وتأكيد حضورها بين اللغات، وتمتين المحتوى المعرفي العربي وإثرائه، ورفع مستوى الوعي بقيمة لغتنا الخالدة، ومكانتها اللائقة بها.

وتعد الجائزة ضمن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها المجمع؛ لخدمة اللغة العربية، وتعزيز حضورها؛ تحقيقا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتعددت المساهمات والترشيحات للجائزة، ومرت بمراحلها المتنوعة، إلى أن ترشح للمرحلة الأخيرة من الجائزة 60 فردا من 20 دولة، عن فئة الأفراد في فروع الجائزة الأربعة من الباحثين، والمؤلفين، والكتّب، والمتخصصين، والمهتمين باللغة العربية.

فروع الجائزة: