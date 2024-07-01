شكرا لقرائتكم خبر حفظ 800 ألف كجم من فائض الطعام خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة من حفظ 800 كجم من فائض الطعام، خلال موسم الحج ، حيث وصل وزن فائض الطعام 828,930 كجم بقيمة تقديرية بلغت 19,625,323 ريالا.

وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي؛ أن الجمعية أبرمت اتفاقيات عدة مع قطاعات حكومية وأهلية وخاصة، للوصول إلى الأماكن التي يكثر فيها الهدر والفقد الغذائي، في محاولة منها للحد من هذا الهدر، بما في ذلك اتفاقيات مع مؤسسات الإعاشة ومنشآت حجاج الداخل ونحوها من القطاعات من فنادق المنطقة المركزية، مضيفا أن هذا الفائض شمل الوجبات الساخنة، والفواكة والخضراوات، والمجمدات، والمشروبات، والمخبوزات، والحلويات، واللحوم، وغيرها، وتم تقديمها للفئات المحتاجة في مكة المكرمة.

وأشار المطرفي، إلى أن هذه الأرقام تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتقليل هدر الطعام وتقديمه لمن هم في حاجة ماسة إليه، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الغذائية وتعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكدا أن الجمعية ستستمر في بذل الجهود لتوسيع نطاق عملياتها وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع، داعيا جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية إلى التعاون والمساهمة في تحقيق هذه الأهداف التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030.

فائض الطعام في الحج: