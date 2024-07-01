خطوات فعالة لتمكين السعوديات في الوظائف الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتمكين المرأة السعودية في الوظائف الدبلوماسية، نظمت وزارة الخارجية ندوة بعنوان «دور المرأة في العمل الدبلوماسي»، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، احتفاء باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، بحضور نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي.

وألقى نائب وزير الخارجية كلمة في الندوة أكد فيها أهمية وجود المرأة في السلك الدبلوماسي، مشيرا إلى أن مسيرة تمكين المرأة في المملكة شهدت خطوات فعالة وملموسة في مختلف المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفي إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، موضحا أن مجال العمل الدبلوماسي كان له نصيب من تمكين المرأة السعودية، فالمرأة السعودية اليوم سفيرة، وقيادية في منظمات وهيئات دولية، ومفَاوضة في المجال الدولي، ومعنية في إدارة ملفات سياسية ودولية مهمة، وممثلة للوطن في البعثات الخارجية في الوفود الرسمية، ودبلوماسية ذات كفاءة واقتدار.

وتناولت الندوة عدة محاور رئيسة منها؛ تجربة المرأة في العمل الدبلوماسي، والنجاحات المحققة، والفرص والتحديات.

شارك في الندوة، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد إيناس الشهوان، ونائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة إليسون ديلوورث، ونائب رئيس بعثة سفارة أستراليا لدى المملكة كيم ريلستون، ونائب رئيس بعثة سفارة المملكة المتحدة لدى المملكة الدكتورة أليس بيرت.

أبرز محاور الندوة: