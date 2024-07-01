برنامج لتثقيف أطفال صندوق الشهداء في الادخار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين برنامجا تثقيفيا في الادخار لأطفال المستفيدين بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية وتعليم الأطفال مفاهيم الادخار والاستثمار من خلال أنشطة تفاعلية وترفيهية تحفز على تبني سلوكيات إيجابية، تسهم في بناء جيل واع اقتصاديا منذ الصغر، وذلك بالتعاون مع مركز تعارفوا للإرشاد الأسري. واستهدف البرنامج الأطفال من الأسر المستفيدة من عمر 5 إلى 12 سنة، حيث قدمت الخبيرة في شؤون الطفولة أمل النايل وفريق من المتطوعات، فقرات البرنامج من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأطفال وتعليمهم المهارات الاقتصادية الأساسية مثل الادخار وأساسيات الاستثمار بأسلوب مبسط وممتع. كما تضمن البرنامج أنشطة مسرحية تفاعلية وفقرات فكاهية، مما جعله جذابا ومحببا للأطفال.

ويعد هذا البرنامج جزءا من مبادرات الصندوق المستمرة في دعم وتنمية أطفال أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية تمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية بكفاءة وثقة. برنامج الادخار: استهدف الأطفال من عمر 5 إلى 12 سنة.

عدد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية.

تسهم في تعزيز العلاقات بين الأطفال. تعليمهم المهارات الاقتصادية الأساسية مثل: الادخار وأساسيات الاستثمار بأسلوب مبسط.

أنشطة مسرحية تفاعلية وفقرات فكاهية.

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