94 ألف طلب تسجيل بجامعة الملك فيصل

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- بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة الملك فيصل 93,988 طلبا الكترونيا للطلبة الجدد المتقدمين للدراسة بالجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (انتظام) للعام الدراسي الجامعي المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة الملك فيصل 93,988 طلبا الكترونيا للطلبة الجدد المتقدمين للدراسة بالجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (انتظام) للعام الدراسي الجامعي المقبل. وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد الفريدان، أن الجامعة أغلقت أمس، بوابة القبول للمتقدمين والمتقدمات، التي استمرت 5 أيام، شهدت خلالها تنافسا شديدا أكمل من المتقدمين 69,878 طلبا الكترونيا بنجاح، وتم الكترونيا استقطاب مجموعة متميزة منهم، حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة ثانوية كاملة 1781 طالبا وطالبة، و26 طالبا وطالبة حصلوا على نسبة موزونة 100%، و1503 طلاب وطالبات حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 98%، و5874 طالبا وطالبة حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 95%، و15,712 طالبا وطالبة حصلوا على نسبة موزونة أعلى من 90%، وقدمت الجامعة عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة، مما مكن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة.

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