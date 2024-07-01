مكافحة آفات الصحة العامة

وأوضحت الأمانة أن كميات المواد المستخدمة في عمليات الرش بلغت أكثر من 100 لتر، وتضمّنت مبيدات من نوع الرذاذ المتناهي الصغر والضباب الحراري، بالإضافة إلى الرذاذ العادي.
وبينما ردمت الأمانة خلال شهر ذي الحجة 6.505 أمتار مكعبة من المستنقعات، وذلك للحد من تجمع المياه الراكدة التي تعد بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والآفات الضارة، دعت الجميع إلى التعاون في عدم رمي مخلفات الأطعمة بغير الأماكن المخصصة، لمنع تكاثر الحشرات وتجمعات الحيوانات الضالة، والإبلاغ عن أي ملاحظات بهذا الخصوص من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم «940».
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