جامعة تبوك تعلن عن مواعيد القبول وتخصصات جديدة

استحدثت جامعة تبوك تخصصات نوعية وجديدة، حيث تضمنت التخصصات في المقر الرئيس, بكالوريوس الهندسة المدنية للطالبات، ودبلوم إدارة المحميات للطلاب والطالبات، ودبلوم الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها والدراسات البيئية للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى التوسع في القبول في تخصصات السياحة والضيافة من خلال كلية السياحة والضيافة بمحافظة الوجه.

كما نشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك دليل ومواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، حيث سيبدأ إتاحة التقديم يوم الاثنين الموافق 2 / 1 / 1446هـ حتى يوم الأحد 8 / 1 / 1446هـ، فيما ستعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الأحد 15 / 1 / 1446هـ، كما سيتم الإعلان عن نتائج القبول للمرحلة الثانية وفق المقاعد الشاغرة يوم الأحد 22 / 1 / 1446هـ.