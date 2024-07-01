جامعة تبوك تعلن عن مواعيد القبول وتخصصات جديدة

كما نشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك دليل ومواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، حيث سيبدأ إتاحة التقديم يوم الاثنين الموافق 2 / 1 / 1446هـ حتى يوم الأحد 8 / 1 / 1446هـ، فيما ستعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الأحد 15 / 1 / 1446هـ، كما سيتم الإعلان عن نتائج القبول للمرحلة الثانية وفق المقاعد الشاغرة يوم الأحد 22 / 1 / 1446هـ.
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