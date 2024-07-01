حملات صيفية لمحو الأمية

والتقى آل مفرح الدارسين والدارسات، وشاهد بعض النماذج لأدائهم، وتابع مختلف الأعمال والنشاطات المقدمة لهم من برامج تعليمية وتربوية وبرامج توعية ودينية واجتماعية وصحية وزراعية.
وشهد برامج اليوم الدراسي في صفوف محو الأمية من خلال سير الحصة التعليمية وأداء الدارسين أثناء الدرس المنفذ.
وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور، عبدالخالق الزهراني، أن الهدف الرئيس من هذه الحملات هو ضمان وصول التعلم للجميع، وتوفير فرصة التعلم مدى الحياة، ومساعدة الفئات التي فاتتها فرصة التعليم على الارتقاء بالوعي وتعزيز الجوانب الصحية والبيئية.
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