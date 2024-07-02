8 أسئلة شائعة لإلزامية التأمين

فيما بدأ مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين أمس تطبيق قرار إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص، حددت المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي 7 مجالات لوثيقة تأمين العمالة المنزلية، تتضمن: الرعاية الأولية، والصحة العامة والحالات الطارئة، وتشمل تغطية التنويم في المستشفى دون المشاركة في نسبة التحمل، والمعالجة في الحالات الطارئة للعيادات بعدد زيارات غير محدد، والتطعيمات والفحوصات.

وشملت الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة: الالتزام بتقديم نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين، والتأمين على جميع العمالة.

استدامة التغطية

يأتي تطبيق القرار ضمن إطار سعي مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين إلى تمكين جميع المستفيدين من الحصول على الرعاية والوقاية الكاملتين، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتفوق في التميز والأداء.

ويهدف القرار إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.

نظام الضمان

إلى ذلك تلقى مجلس الضمان الصحي 8 أسئلة شائعة من المستفيدين من إلزامية التأمين الصحي بالقطاع الخاص، من المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني عن ماذا يحدث لصاحب العمل في حال لم يقم بالتأمين على العاملين «السعوديين وغير السعوديين» لديه؟، و هل توجد حالات لا يحق للعامل في القطاع الخاص أن يحصل فيها على تأمين صحي؟. وأوضح الضمان أن المشمولين هم العاملون (سعودييون وغير سعوديين) في القطاع الخاص وأفراد أسرهم ويشمل كلاً من ( الزوجة / الزوجات والأبناء / الذكور إلى سن 25 سنة والإناث غير المتزوجات والأرامل والمطلقات غير العاملات)، وأنه يجب على صاحب العمل التأمين على العاملين لديه بمختلف جنسياتهم، وأنه ملزم بدفع جميع الأقساط التأمينية.

إحصاءات تأمينية

1.9 مليون موظف سعودي مشمولون بوثائق التأمين الصحي

6.8 ملايين موظف غير سعودي مشمولون بوثائق التأمين الصحي

12.4 مليونا مشمولون بوثائق التأمين الصحي

2.3 مليون مشتركون سعوديون تابعون

1.4 مليون مشتركون تابعون غير سعوديين

5.8 ألف مقدمو خدمات رعاية صحية معتمدون

المجالات الـ 7 لوثيقة تأمين العمالة المنزلية

01 الرعاية الأولية

02 الصحة العامة

03 الحالات الطارئة

04 التنويم في المستشفى دون مشاركة في نسبة التحمل

05 المعالجة في الحالات الطارئة للعيادات

06 التطعيمات

07 الفحوصات

أسئلة شائعة

- متى أصبح التأمين الصحي إلزاميا؟

منذ عام 1430 تم إلزام صاحب العمل بالتأمين الصحي على جميع الموظفين وأفراد أسرتهم المشمولين بالنظام بغض النظر عن العمر والجنسية والجنس.

- من المشمولون بنظام الضمان الصحي التعاوني؟

العاملون (سعوديون وغير سعوديين) في القطاع الخاص وأفراد أسرهم ويشمل كلا من ( الزوجة / الزوجات والأبناء / الذكور إلى سن 25 سنة، والإناث غير المتزوجات والأرامل والمطلقات غير العاملات).

- أنا موظف قطاع خاص ولا يوجد لدي تأمين صحي، ماذا أفعل؟

قم بالتواصل مع صاحب العمل واطلب التأمين، وإذا تم الرفض فقم بالتواصل مع مجلس الضمان الصحي لتقديم شكوى.

- ماذا يحدث لصاحب العمل في حال لم يقم بالتأمين على العاملين (السعوديين وغير السعوديين) لديه؟

يعتبر مخالفاً لنظام الضمان الصحي.

- هل توجد حالات لا يحق للعامل في القطاع الخاص أن يحصل فيها على تأمين صحي؟

يجب على صاحب العمل التأمين على العاملين لديه (سعوديين وغير سعوديين).

- أنا صاحب عمل، هل يجوز لي مشاركة قسط التأمين مع العامل؟

كلا، صاحب العمل ملزم بدفع جميع الأقساط التأمينية عن العاملين لديه (سعوديين وغير سعوديين) وأفراد أسرهم.

- أنا صاحب عمل، هل يتم التأمين على حسب عقد الموظف؟

كلا، بغض النظر عن صيغة عقد عمل العامل (أعزب/متزوج ) التأمين يشمل الموظف وأفراد أسرته.

- أنا صاحب عمل، هل أستطيع التأمين على العاملين السعوديين بعد انتهاء مدة التجربة؟

لا، يجب التأمين على العاملين السعوديين وغير السعوديين بمجرد توقعيهم العقد ومباشرتهم العمل.