صدور موافقة خادم الحرمين على منح 60 مواطنًا ومواطنة ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 60 مواطنًا ومواطنة ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بالدم عشر مرات، وهم:

الأميرة / مشاعل بنت عبدالله بن سعود، العقيد / مصعب بن مربع بن سفر القحطاني ، النقيب/ خالد بن فؤاد بن عبدالعزيز الغامدي ، المقدم / سلطان بن عبدالرحمن بن محمد آل الشيخ، المقدم/ مهند بن عوض بن سعد الحليفي ، الرقيب / موسى بن سعدون بن مناجا المطيري ، الرقيب/ ماجد بن محمد بن علي النقيدان ، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله السويدان، عيسى بن محمد بن جاسم البراهيم ، هاني بن صالح بن علي الجار الله، العريف/ فهد بن حاضر بن محمد العلياني ، سعود بن مصلح بن علي المالكي، الجندي أول/ أكرم بن ياسر بن عوض حسنين ، سالم بن جبران بن علي القحطاني، محمد بن مرشود بن راشد السحيمي ، عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الزير، النقيب طبيب/ محمد بن عبدالله بن عبدالرحيم المالكي ، ياسر بن حسين بن عبدالله البوعلي، ناصر بن صلحان بن فهيد السبيعي ، عبدالملك بن مرضي بن محمد السبيعي، النقيب الطيار/ مصعب بن عبدالله بن سعد الخالدي ، قبلان بن محمد بن قبلان الشمري، عبدالله بن علي بن مطلق القحطاني ، بشاير بنت محمد بن سليمان الصوينع، ثامر بن فرحان بن نامي العنزي ، العقيد/ محمد بن عايض بن مشني آل مشني، أحمد بن محمد بن سعد بن سعيد ، الرائد/ عبدالرحمن بن ماجد بن محمد الدويش، سلمان بن شاكر بن دخيل الحميضي، فيصل بن عبدالعزيز بن محمد القحطاني، الرائد/ عبدالرحمن بن حميد بن حامد الجدعاني ، فلوه بنت إبراهيم بن صالح الدبيخي، إبراهيم بن عبدالعزيز بن أحمد المبرد ، النقيب/ أحمد بن سعد بن محمد الحامد، مصالح بن عبدالله بن سلطان التريكي ، خالد بن عثمان بن صالح الغامدي، مرضي بن محمد بن مرضي الحبشان ، عماد بن جمعان بن رشيد بن رقوش، علاء بن علي بن أحمد باشميل ، سعود بن سعيد بن أحمد آل قاعد ، فارس بن عبدالعزيز بن عبدالله العيسى ، عبدالله هاني حامد سالم ، سفر بن علي بن سعد الشهراني، عبدالعزيز بن خالد بن عبداللطيف الشبيكي ، سيف بن محمد بن سيف القحطاني، هاني بن عبدالعزيز بن حمد العجلان، نواف بن محمد بن عبدالله الشهري، العميد/ خالد بن شديد بن محمد الهماش ، وليد بن علي بن عبدالله الجربوع ، فواز بن عبدالله بن مبارك العنادي ، الرقيب أول/ أسعد بن جبران بن مسعود غزواني ، سلمان بن عبدالرحمن بن صالح آل الشيخ ، نواف بن ناصر بن محمد الجويزع ، إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله البصيص ، الرقيب/ جمال بن عائض بن عواض المطيري ، المقدم الركن/ أحمد بن فهد بن صالح الجروان ، الرقيب/ أحمد بن حامد بن حمدان العنيني ، العريف البحري/ مهند بن ضيف الله بن علي أبو حضبه، ريان بن فهد بن محمد اليوسف، النقيب/ علي بن إبراهيم بن علي البواردي.