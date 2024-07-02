ضبط مخالفين لنظام التعدين بالعاصمة المقدسة

وأكدت الأمانة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة المخالفة فوراً لحماية البيئة وحفظ الموارد الطبيعية.
من جانب آخر، ضبطت لجنة الكشف على المستودعات العشوائية برئاسة أمانة العاصمة المقدسة؛ التي تضم في عضويتها كلاً من ( إدارة الدفاع المدني- شرطة العاصمة المقدسة- وزارة التجارة -شركة الكهرباء)؛ مستودعاً عشوائيًا بمنطقة الوادي الأخضر شرقي مكة المكرمة، وذلك لإعادة تصنيع المراتب المستخدمة وتدويرها بطريقة مخالفة.
وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتسليم الموقع لوزارة التجارة - الغش التجاري - بحسب الاختصاص، فيما تم تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة متمثلة في مركز البجيدي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وضبطت الأمانة المستودع الذي يُديره عمالة مخالفة، حيث اتخذت من المكان موقعاً لإعادة تصنيع المراتب المستخدمة بكميات كبيرة وبيعها في الأسواق المحلية، قبل أن يتم تسليم الموقع لوزارة التجارة بحكم الاختصاص.
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