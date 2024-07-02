لجنة الحج المركزية تناقش تحضيرات الموسم المقبل

بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رأس نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة، الذي تخلله مناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1446هـــ.

ونقل الأمير سعود بن مشعل شكر وتقدير أمير منطقة مكة للجهات أعضاء اللجنة نظير ما بذلوه من جهود وأعمال خلال حج عام 1445 هـــ والتي أسهمت بتوفيق الله ثم بما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن في تسهيل أدائهم للشعيرة في أمن ويسر وطمأنينة، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود والعمل التكاملي والتخطيط المُبكر لحج العام المقبل بما يحقق الآمال والتطلعات.

واستعرضت اللجنة سُبل تعزيز الايجابيات التي تحققت في حج هذا العام، وخطوات التطوير المستمر لمنظومة الحج بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتوفير الخدمات الأفضل لهم خلال حج العام المقبل بإذن الله. وتناول الاجتماع ما تحقق من أعمال في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ المختلفة بعد أدائهم للفريضة، كما تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.