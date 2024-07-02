الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية في مكة

وتناولت الورشة، التي أقيمت في إحدى المزارع الخاصة بمشاركة عدد من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي، جميع الاحتياطات الواجبة مراعاتُها عند تداول واستخدام المبيدات الحشرية أو الزراعية، وأهمية معرفة الآفة والمبيد المناسب، لتجنب الأضرار الناتجة عن استخدام المبيدات عبر تعريف المزارعين ورفع وعي العاملين في المزرعة بالمخاطر البيئية وشروط الاستخدام، وأثر المبيدات في صحة الإنسان والحيوان، وأهمية الاهتمام بنظافة المزرعة، والتخلص الآمن من بقايا المبيدات والعبوات الفارغة بطريقة صحيحة وسليمة، وغيرها من الإجراءات الوقائية المهمة التي تمت الإشارة إليها لاتباعها في كل مراحل التعامل مع المبيدات.
كما تناولت الورشة فهم إرشادات تداول المبيدات ورشها، والاتجاه نحو المكافحة المتكاملة، واستخدام المبيدات العضوية غير الضارة، والاقتناع بأن ترشيد استخدام المبيدات هو نوع من إماطة الأذى، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي البيئي لدى المزارع، بما يحقق الصحة العامة وحماية البيئة من حوله. في حين تم طرح كثير من التدريبات والنماذج الميدانية المستخدمة في مختلف الزراعات الحقلية والمحمية.
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