الشورى: على جامعة الإمام العودة لنظام الفصلين

طالب مجلس الشورى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الجامعة بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين.

كما طالبها بالعمل على تطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

ودعا في قراره الجامعة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى العمل على تطوير معاهدها ودراسة زيادة انتشارها خارج المملكة؛ بما يحقق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية ويعزز مكانتها وحضورها على الصعيد العالمي.