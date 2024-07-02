16 مشروعًا تنمويًا في أحياء الخبر

تنفذ أمانة المنطقة الشرقية أعمال 16 مشروعًا تنمويًا هذا العام في أحياء العزيزية بمحافظة الخبر، تشمل مشاريع سفلتة وإنارة وحدائق عامة؛ بهدف توفير خدمات متميزة للسكان في ظل التطورات التي تشهدها الخبر، وتلبية لاحتياجات التمدد والانتشار السكاني.

وتتضمن المشروعات الجاري تنفيذها مشروع سفلتة حي الصواري على مساحة 5.3 كم، ومشروع سفلتة حي الشراع على مساحة 6.6 كم، واستكمال إنارة حي الشراع، ومشروع شارع الستين في مرحلته الأولى بطول 6.5 كم، ومشروع شارع الستين في مرحلته الثانية بطول 6.5 كم، وشارع الثلاثين بطول 2000م، ومشروع ممشى العزيزية بطول 2000م,ط، بالإضافة إلى مشروع سفلتة حي الكوثر على مساحة 5 كم، ومشروع إنارة حي الكوثر، ومشروع فتح وردم وتسوية حي الرجاء على مساحة 1.4كم، ومشروع فتح وردم وتسوية حي المرجان على مساحة 10.5كم، ومشروع سفلتة مخطط 129 على مساحة 1.5كم.

وفيما يخص الحدائق العامة، تواصل الأمانة العمل على 3 حدائق جديدة في العزيزية، وهي حديقة التحلية بمساحة 5600 م2، وحديقة الرحاب بحي الشراع على مساحة 3300 م2، وحديقة الجوهرة بحي الأمواج على مساحة 3127 م2، وذلك استمرارا لزيادة عدد الحدائق العامة في الخبر وتعزيز جودة الحياة.

وبشأن برامج الصيانة في العزيزية، اعتمدت الأمانة برنامج صيانة شارع الستين الفاصل بين الصواري والشراع وشارع الدارقطني، وشوارع الثلاثين، وذلك بطول إجمالي يزيد على 35 كم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم إعلانها حال اعتمادها.