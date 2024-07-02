فتح التسجيل بتخصصات صناعة الخطوط الحديدية

وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، ويتيح المعهد التسجيل من 1 يوليو حتى السبت 14 يوليو 2024م عبر الرابط (www.srp.edu.sa).
وأوضح مدير عام المعهد، سلطان السلطان، أن التدريب سيبدأ الأحد 6 أكتوبر 2024م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر سنتين، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في شركة «سار»، وسيتقاضى الطالب مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهريًا خلال التدريب في السنة الثانية، ويُسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل.
وأشار إلى أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة «علمي» بمعدل لا يقل عن 80%، وحاصلًا على 70% في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره 23 عامًا، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
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