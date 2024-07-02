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الشورى يطالب الصحة بإيضاح خطط تطبيق التأمين الطبي
طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم، وزارة الصحة بأهمية أن يكون هناك إيضاح من الوزارة لخططها الزمنية المتعلقة بتطبيق التأمين الطبي...
1380 جولة رقابية برفحاء
نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 1.380 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية، منها 616 زيارة لأعمال...
معالجة 12 ألف ملاحظة على الطرق
استقبل مركز الاتصال (938) التابع للهيئة العامة للطرق خلال النصف الأول من العام الجاري، 42.422 مكالمة من مستخدمي الطرق في المملكة، إضافة...
فعاليات متنوعة في مهرجان صيف الرس
انطلقت فعاليات مهرجان صيف الرس 24 في منتزه المحفل، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية محافظة الرس، بالتعاون مع القطاع...
دراسة أوضاع الحيازات الزراعية
نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالشراكة مع جامعة الملك سعود، ورشة عمل حول «مشروع دراسة الوضع العام للحيازات...
ميناء جدة يوظف أحدث التقنيات لمغادرة الحجيج
حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى معدلات الأداء بتطبيق أحدث التقنيات خلال مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك...
5.214 مخالفة للمباني بجدة
رصدت أمانة محافظة جدة خلال شهر يونيو 5.214 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر...
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يستقبل عددا من الأمراء والعلماء والمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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