نائب أمير مكة يستقبل عددا من الأمراء والعلماء والمواطنين

الشورى يطالب الصحة بإيضاح خطط تطبيق التأمين الطبي طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم، وزارة الصحة بأهمية أن يكون هناك إيضاح من الوزارة لخططها الزمنية المتعلقة بتطبيق التأمين الطبي... الرياض: الرياض: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1445 هـ 26 ذو الحجة 1445 هـ 1380 جولة رقابية برفحاء نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 1.380 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية، منها 616 زيارة لأعمال... رفحاء: دوت الخليج رفحاء: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1445 هـ 26 ذو الحجة 1445 هـ معالجة 12 ألف ملاحظة على الطرق استقبل مركز الاتصال (938) التابع للهيئة العامة للطرق خلال النصف الأول من العام الجاري، 42.422 مكالمة من مستخدمي الطرق في المملكة، إضافة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1445 هـ 26 ذو الحجة 1445 هـ فعاليات متنوعة في مهرجان صيف الرس انطلقت فعاليات مهرجان صيف الرس 24 في منتزه المحفل، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية محافظة الرس، بالتعاون مع القطاع... الرس: دوت الخليج الرس: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1445 هـ 26 ذو الحجة 1445 هـ دراسة أوضاع الحيازات الزراعية نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالشراكة مع جامعة الملك سعود، ورشة عمل حول «مشروع دراسة الوضع العام للحيازات... جازان: دوت الخليج جازان: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1445 هـ 26 ذو الحجة 1445 هـ ميناء جدة يوظف أحدث التقنيات لمغادرة الحجيج حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى معدلات الأداء بتطبيق أحدث التقنيات خلال مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1445 هـ 26 ذو الحجة 1445 هـ 5.214 مخالفة للمباني بجدة رصدت أمانة محافظة جدة خلال شهر يونيو 5.214 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 26 ذو الحجة 1445 هـ 26 ذو الحجة 1445 هـ

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