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معالجة التشوه البصري بالخبراء

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أنهت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية الخبراء، أعمال معالجة التشوه البصري عبر فرقها الميدانية خلال شهر يونيو لعام 2024م، حيث شملت الأعمال زراعة 17000 من الشتلات والزهور، وتشجير 480 شجرة، ومعالجة 2374 مترًا طوليًا من صيانة الأرصفة المتهالكة، وتنفيذ 1705 أمتار طولية من دهان الأرصفة، ورفع 7370 مترًا مكعبًا من النفايات.

وأكدت الأمانة أن الأعمال متواصلة لتنمية وتطوير الخدمات البلدية وتجميل الطرق والميادين، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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