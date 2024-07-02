معالجة التشوه البصري بالخبراء

وأكدت الأمانة أن الأعمال متواصلة لتنمية وتطوير الخدمات البلدية وتجميل الطرق والميادين، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق «بلدي» أو عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 940.
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