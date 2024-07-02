تطوير البرامج بصندوق تنمية الموارد

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية في مقره بالرياض، ورشة عمل حول تطوير البرامج ومنتجات الدعم، بحضور عدد من قيادات الصندوق وممثلين من كبار المنشآت في سوق العمل.

وافتتحت الورشة بكلمة لنائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، أكد فيها أهمية التكامل وتعزيز الشراكة الدائمة مع منشآت القطاع الخاص، مبينًا أن الصندوق يهدف من خلال الورشة إلى إطلاع الشركاء في القطاع الخاص على أحدث المستجدات في برامج الدعم المقدمة للمنشآت، وكذلك مناقشة سُبل تحسين وتطوير برامج ومنتجات الدعم وتعظيم الاستفادة منها.

وناقشت الورشة التي قدمها المدير التنفيذي للبرامج في الصندوق سامر بن رشيد الريان، عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها استعراض مجالات وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق لتمكين منشآت القطاع الخاص، ودور وجهود تلك البرامج في تمكين المواطنين من دخول سوق العمل، واستدامتهم واستقرارهم، وتعزيز جاذبيتهم في السوق.

وشهدت الورشة تقسيم الحضور لعدة مجموعات تركيز واستعراض لأحدث الدراسات والتجارب ومناقشة سبل ومجالات التحسين والتطوير على برامج ومنتجات الدعم، والاستفادة من أفكار ومقترحات وخبرات المشاركين حول محاور الورشة.