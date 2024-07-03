رصد 5,214 مخالفة مبان بجدة خلال يونيو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة محافظة جدة خلال شهر يونيو، 5,214 مخالفة للمباني في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة. وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 11,334 موقعا مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما.

وبينت، أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى تهالك السور المؤقت وعدم صيانته، وعدم تركيب السور الموقت للمواقع الإنشائية. أبرز المخالفات: عدم وجود لوحة توضح بيانات الرخصة.

عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني.

زيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى.

تهالك السور الموقت وعدم صيانته.

عدم تركيب السور الموقت للمواقع الإنشائية.

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