إصدار 4 آلاف شهادة امتثال للمباني بمكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت أمانة العاصمة المقدسة 4423 شهادة امتثال للمباني في مختلف شوارع وأحياء مكة المكرمة المستهدفة وغير المستهدفة، فيما بلغ عدد المباني التي تم إشعار ملاكها بـ 2375 مبنى ضمن المواقع المستهدفة، وتطبيق بحقهم لائحة الجزاءات والغرامات، مع إشعارهم بضرورة إصدار الشهادة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت أمانة العاصمة المقدسة 4423 شهادة امتثال للمباني في مختلف شوارع وأحياء مكة المكرمة المستهدفة وغير المستهدفة، فيما بلغ عدد المباني التي تم إشعار ملاكها بـ 2375 مبنى ضمن المواقع المستهدفة، وتطبيق بحقهم لائحة الجزاءات والغرامات، مع إشعارهم بضرورة إصدار الشهادة. وأوضحت الأمانة؛ بأنها تواصل عن طريق بلدياتها الفرعية استقبال طلبات إصدار الشهادة للمباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، وذلك بعد تصحيح وضعها بشكل سريع، لضمان التزام أصحاب تلك المباني التجارية بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛ وتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدينة لتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء.

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