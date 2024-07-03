التحقق من 130 شهادة لشحنات لحوم مستوردة

ووفقًا لتقرير الهيئة لعام 2023، فقد بلغ عدد الاختبارات التي أجريت بمختبرات الأجهزة الطبية الرقابية 5140، بينما بلغت عدد الاختبارات لدي مختبرات الدواء 19.628 اختبارًا، في المقابل تم إجراء 4105 اختبارات أجهزة طبية رقابي، وعدد العينات الواردة إلى مختبرات الغذاء 22751 عينة متعددة الأغراض.
أبحاث ودراسات
25 دراسة
الحماية من الإشعاع
الجودة النوعية للأجهزة الطبية
46 دراسة تقييم سريري
تحليل مخاطر ومسحية وبيانات للمستلزمات الطبية
مراجعة الدراسات العلمية حول المخاطر
إحصائيات
إعداد وتحديث 12 دليلًا ومتطلبًا إرشاديًا
130 مشروع مواصفة في عدد من المجالات
35 مواصفة قياسية سعودية
69 مواصفة قياسية خليجية
26 مواصفة قياسية عربية
173 مشروع مواصفة
الأبحاث والمختبرات
تشكيل لجنة للأخلاقيات البحثية
توسيع المجالات التحليلية للمختبرات
تطوير نظام المختبرات الإلكتروني
إنشاء وتطوير قواعد البيانات
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