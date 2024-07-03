التحقق من 130 شهادة لشحنات لحوم مستوردة

تحققت هيئة الغذاء والدواء «قطاع الأبحاث والمختبرات» من صحة 130 شهادة شحنات للحوم مستوردة وذلك بغرض إحكام الرقابة على منتجات الحلال، فيما بلغ عدد العينات الواردة الى مختبرات الدواء 5006 عينات تشتمل على رصد اشتباه واختبارات كفاءة ودراسات وأبحاث وتشغيلية أولى.

ووفقًا لتقرير الهيئة لعام 2023، فقد بلغ عدد الاختبارات التي أجريت بمختبرات الأجهزة الطبية الرقابية 5140، بينما بلغت عدد الاختبارات لدي مختبرات الدواء 19.628 اختبارًا، في المقابل تم إجراء 4105 اختبارات أجهزة طبية رقابي، وعدد العينات الواردة إلى مختبرات الغذاء 22751 عينة متعددة الأغراض.

أبحاث ودراسات

25 دراسة

الحماية من الإشعاع

الجودة النوعية للأجهزة الطبية

46 دراسة تقييم سريري

تحليل مخاطر ومسحية وبيانات للمستلزمات الطبية

مراجعة الدراسات العلمية حول المخاطر

إحصائيات

إعداد وتحديث 12 دليلًا ومتطلبًا إرشاديًا

130 مشروع مواصفة في عدد من المجالات

35 مواصفة قياسية سعودية

69 مواصفة قياسية خليجية

26 مواصفة قياسية عربية

173 مشروع مواصفة

الأبحاث والمختبرات

تشكيل لجنة للأخلاقيات البحثية

توسيع المجالات التحليلية للمختبرات

تطوير نظام المختبرات الإلكتروني

إنشاء وتطوير قواعد البيانات