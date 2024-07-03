شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وأتربة مثارة على بعض المناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

كما نبَّه المركز، من أتربة مثارة، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً. طقس نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من (1 - 3) كم.

وبين المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً. طقس الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.