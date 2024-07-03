شكرا لقرائتكم خبر عن سيطبق بالتدريج على المشتركين الجدد.. تفاصيل مهمة عن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

المشتركون (التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية)

الملتحقون الجدد بسوق العمل

أصحاب العمل والجهات

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.ولا تشمل التعديلات على النظام الحالي المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين، إذ يحتفظون بذات المنافع دون تغيير.ولمعرفة كل التفاصيل عن تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحالية يمكن زيارة هذا الرابط.‏⁦‪- تطبق التعديلات على من لديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهرًا اشتراك وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية.- تطبق التغييرات في سن التقاعد والمدة اللازمة للتقاعد المبكر بشكل تدريجي.- تكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد ما بين 58 و65 سنة ميلادية.- تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر ما بين 25 و30 سنة.- يطبق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد على الملتحقون الجدد بسوق العمل بالقطاعين العام والخاص ممن ليس لديهم أي مدة اشتراك سابقة.- يتيح النظام الجديد سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص.- تُطبق رفع نسب الاشتراكات تدريجيًا على مدى 4 سنوات بمعدل 0.5% لكل عام ابتداء من السنة الثانية.- تكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد 65 سنة.- تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر هي 30 سنة اشتراك.- تعويض الأمومة يسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل.- يخفف تعويض الأمومة من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، بتحمل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق .- يتيح النظام الجديد للجهات استقطاب الكفاءات وسهولة تنقلها ما بين القطاعين العام والخاص.