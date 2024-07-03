السفارة في تركيا تؤكد القبض على شخص ظهر في مقطع يهدد مواطنين سعوديين بأداة حادة/عاجل

إشارةً للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي

لشخص يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدماً أداة حادة.





تفيد السفارة أن الجهات المختصة التركية متمثلة في

شرطة مدينة إسطنبول قبضت على الشخص الذي ظهر في

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المقطع، وأصدرت بياناً فيه تفاصيل القبض عليه، وتقدم

السفارة شكرها للسلطات المحلية على سرعة استجابتها.

وتؤكد السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها

لشؤونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل مع شؤون

السعوديين عند الحالات الطارئة على الرقم:

00905495646655