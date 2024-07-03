اخبار السعوديه

السفارة في تركيا تؤكد القبض على شخص ظهر في مقطع يهدد مواطنين سعوديين بأداة حادة/عاجل

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في تركيا تؤكد القبض على شخص ظهر في مقطع يهدد مواطنين سعوديين بأداة حادة/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

69c7e05c03.jpg 5c5fbb4814.jpg
الدمام - شريف احمد - السفارة في تركيا تؤكد القبض على شخص ظهر في مقطع يهدد مواطنين سعوديين بأداة حادة/عاجل
السفارة في تركيا تؤكد القبض على شخص ظهر في مقطع يهدد مواطنين سعوديين بأداة حادة/عاجل
السفارة في تركيا تؤكد القبض على شخص ظهر في مقطع يهدد مواطنين سعوديين بأداة حادة/عاجل
telegram-white.png whatsapp-white.png

2024/07/03 15:31

إشارةً للمقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدماً أداة حادة.
 تفيد السفارة أن الجهات المختصة التركية متمثلة في شرطة مدينة إسطنبول قبضت على الشخص الذي ظهر في

أخبار متعلقة

 

جدة.. إصدار وتجديد 7,009  شهادة صحية وفحص 7,175 عينة غذاء
سيطبق بالتدريج على المشتركين الجدد.. تفاصيل مهمة عن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
المقطع، وأصدرت بياناً فيه تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية على سرعة استجابتها.
وتؤكد السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها لشؤونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل مع شؤون
السعوديين عند الحالات الطارئة على الرقم:
00905495646655
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا