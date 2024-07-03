شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إلغاء مهرجان صيف عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة تطوير منطقة عسير، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إلغاء مهرجان صيف عسير وأن صيف عام 2024، يُعد الصيف الأخير.

وقالت الهيئة أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا من مواد إعلامية، حول أن صيف عام 2024، يُعد الصيف الأخير، داعية الجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، والتريث في نشر المعلومات حتى التأكد من صحتها.

وتؤكد الهيئة استمرار أعمالها في الجوانب التنموية والسياحية لصيف هذا العام، والأعوام القادمة في العديد من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المنطقة.

وقالت تعزيزاً لتميز المنطقة السياحية، تعمل الهيئة مع شركائها الإستراتيجيين في منظومة السياحة على رسم الملامح الأخيرة لموسم صيف عسير لعام 2024 عقب تنسيق مستمر من نهاية صيف العام الماضي الذي استقبل نحو 3 ملايين سائح، ويهدف التنسيق مع منظومة السياحة إلى استغلال مكامن القوة وعناصر الجذب السياحي وتحسين التجارب السياحية في عسير كافة ومدينة أبها على وجه الخصوص.

وأضافت في بيانها: تسعى الهيئة وشركاؤها على التطوير الدائم لكافة نواحي الفعاليات السياحية بدءا من المواقع الصالحة للاستغلال السياحي بما في ذلك قمم الجبال، ونوعية الفعالية وجودة المنتجات التي تقدم لزائر المنطقة بغرض السياحة، بالإضافة إلى استحداث العديد من البرامج والفعاليات في كل عام مما يجعل عسير تسابق المستقبل في تحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في استقبال أكثر من 9 ملايين زائر سنوياً، إضافة إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق الدروس المستفادة من الأعوام الماضية مما يزيد من فرص التحسين للأعوام القادمة.