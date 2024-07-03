شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح لماذا شهر يوليو الأشد حرارة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، لماذا يكون شهر يوليو الأشد حرارة في المملكة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” إن هذا الأمر يتعلق بعوامل جغرافية ومناخية، وهي أن شهر يوليو‬⁩ يقع في منتصف فصل الصيف، حيث تكون الشمس في أقصى ارتفاع لها في السماء، مما يزيد من شدة الإشعاع الشمسي وتأثيره على درجة الحرارة.”

‏وأضاف:” في يوليو، تكون ساعات النهار طويلة، مما يعني فترة أطول لتسخين سطح الأرض وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة.”

‏وتابع :” في الصيف، يكون الهواء جافًا بشكل عام بسبب قلة الأمطار وندرتها في هذا الوقت من السنة، مما يعزز من ارتفاع درجات الحرارة حيث أن الهواء الجاف يسخن بسرعة أكبر من الهواء الرطب.”

‏وواصل :” يونيو يبدأ بالفعل بدرجات حرارة مرتفعة، ومع استمرار تسخين الأرض والشمس خلال يونيو، يصل التأثير التراكمي إلى ذروته في يوليو، مما يجعل هذا الشهر الأشد حرارة.”

‏واستكمل :” العرب تقول: “لا حر إلا بعد الانصراف” وتعني به أن شدة الحر يكون بعد انصراف الشمس من تعامدها على مدار السرطان في 21 يونيو.”

‏واختتم حديثه مؤكدًا أن كل هذه العوامل مجتمعة تجعل شهر يوليو هو الأشد حرارة في المملكة مقارنة بشهري يونيو وأغسطس .”