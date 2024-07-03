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شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح لماذا شهر يوليو الأشد حرارة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، لماذا يكون شهر يوليو الأشد حرارة في المملكة.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” إن هذا الأمر يتعلق بعوامل جغرافية ومناخية، وهي أن شهر يوليو يقع في منتصف فصل الصيف، حيث تكون الشمس في أقصى ارتفاع لها في السماء، مما يزيد من شدة الإشعاع الشمسي وتأثيره على درجة الحرارة.”
وأضاف:” في يوليو، تكون ساعات النهار طويلة، مما يعني فترة أطول لتسخين سطح الأرض وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة.”
وتابع :” في الصيف، يكون الهواء جافًا بشكل عام بسبب قلة الأمطار وندرتها في هذا الوقت من السنة، مما يعزز من ارتفاع درجات الحرارة حيث أن الهواء الجاف يسخن بسرعة أكبر من الهواء الرطب.”
وواصل :” يونيو يبدأ بالفعل بدرجات حرارة مرتفعة، ومع استمرار تسخين الأرض والشمس خلال يونيو، يصل التأثير التراكمي إلى ذروته في يوليو، مما يجعل هذا الشهر الأشد حرارة.”
واستكمل :” العرب تقول: “لا حر إلا بعد الانصراف” وتعني به أن شدة الحر يكون بعد انصراف الشمس من تعامدها على مدار السرطان في 21 يونيو.”
واختتم حديثه مؤكدًا أن كل هذه العوامل مجتمعة تجعل شهر يوليو هو الأشد حرارة في المملكة مقارنة بشهري يونيو وأغسطس .”