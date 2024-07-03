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الأرصاد: رياح مثيرة للغبار تحد من مدى الرؤية بعدد من المناطق وطقس شديد الحرارة على الشرقية

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان وقد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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