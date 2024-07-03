في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: رياح مثيرة للغبار تحد من مدى الرؤية بعدد من المناطق وطقس شديد الحرارة على الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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