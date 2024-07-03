الموارد البشرية: فرض عقوبات على 23 من أصحاب العمل و تعليق تراخيص 9 مكاتب استقدام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق عقوبات بحق 23 من أصحاب العمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، وشملت المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، إضافة إلى تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وقد نتج عن هذه المخالفات إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.

وأصدرت الوزارة قرارات بإيقاف تراخيص تسعة مكاتب استقدام لعدم التزامها بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء وعدم حل شكاوى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.

وفي إفادة من الوزارة، أن هذه الإجراءات تمت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر "منصة مُساند " كما أن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ودعم جودة الخدمات المقدمة والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى وخلافات أطراف العلاقة التعاقدية.

وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.