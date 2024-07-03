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جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات القبول لعام 1446هـ

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بدأت جامعة أم القرى اليوم , استقبال طلبات القبول على برامج البكالوريوس والدبلوم وبرنامج المنح الداخلية للعام الجامعي 1446هـ عبر بوابة القبول الموحد تَـمَـيـُّـز.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن التسجيل سيستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 / 01 / 1446 هـ لافتة النظر إلى أنه يمكن الإطلاع على دليل القبول وتقديم طلب الالتحاق عبر الدخول على بوابة القبول الموحد " تميز ".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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