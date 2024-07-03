وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن التسجيل سيستمر حتى يوم الأحد الموافق 8 / 01 / 1446 هـ لافتة النظر إلى أنه يمكن الإطلاع على دليل القبول وتقديم طلب الالتحاق عبر الدخول على بوابة القبول الموحد " تميز ".
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات القبول لعام 1446هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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