مكافحة آفات الصحة العامة بـ 13 حديقة

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 16 جولة ميدانية؛ لرصد ومكافحة آفات الصحة العامة، وتم معالجة وإغلاق 5 بلاغات، لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمحافظة خلال شهر يونيو من العام الجاري 2024. وأوضحت بلدية رفحاء، أن المساحة المخدومة بالأعمال بلغت 1.278 كيلو مترًا مربعًا، عالجت خلالها 504 حاويات، و 263 مترًا من المستنقعات، و 12.011 من النفايات، وذلك وفقًا للخطط التشغيلية التي يتم تنفيذها لتغطية جميع أحياء ونطاق المحافظة، إضافة لأعمال مكافحة آفات الصحة العامة خلال موسم الصيف لـ 13 حديقة عامة.

وأشارت إلى أن الحملة استهدفت المكافحة والتعقيم والتطهير للشوارع والأحياء وحاويات النفايات والمستنقعات، والحدائق وداخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال أجهزة الرش المتنوعة ومانعات التحول، والمبيدات ذات الفاعلية.