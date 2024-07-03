أكياس ثلج لتخفيف الحرارة

يستخدم التجمع الصحي في المدينة المنورة أكياس الثلج الطبي في وضعها على رؤوس ضيوف الرحمن تخفيفا لدرجات الحرارة التي قد يتعرض لها الحاج أو الزائر، ويتم توزيع كيس الثلج ضمن مبادرة أطلقها التجمع بالتعاون مع الهلال الأحمر والتطوع الصحي، بالإضافة إلى توزيع المظلات والحقائب الصحية والمياه والتوعية الصحية بالابتعاد عن التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال الفترة ما بين العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

عربات الجولف

تأتي تلك المبادرة ضمن مجموعة مبادرات عملت عليها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث من خلال توزيع المياه والمظلات في الميادين التي يتواجد فيها ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى مبادرة الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوسيع دائرة نقل المصلين على عربات الجولف من الساحة إلى الطرق التي تربط المسجد النبوي، وذلك لإبعاد ضيوف الرحمن عن التعرض لأشعة الشمس أثناء قدومهم لأداء صلاة الجمعة.

تلقي الرعاية

يذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي مبادرة ميدانية للتوعية بأهمية الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وأشار التجمع إلى أن المبادرة تأتي بالتزامن مع عودة ضيوف الرحمن إلى المدينة بعد أداء مناسك الحج وارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة بشكل ملحوظ؛ بهدف رفع نسبة الوعي لدى زوار المسجد النبوي الشريف بالإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل عند الإصابة، ومتى يجب تلقي الرعاية الصحية اللازمة. وتضمنت المبادرة بتوزيع 3500 كيس ثلج طبي استفاد منها أكثر من 12 ألف زائر للمسجد النبوي الشريف.

كما أكمل تجمع المدينة المنورة الصحي استعداداته لمواجهة الإجهاد الحراري بالمنطقة من خلال تجهيز 32 سريرًا لعلاج حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، توزعت على عدد من المنشآت الصحية، وذلك بالتزامن مع عودة الحجاج إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.