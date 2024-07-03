هيئة الطرق :عقبة برمة شريان عسير النابض الذي يربط بين جبال السراة وسهول تهامة

تُعد عقبة برمة واحدة من أهم الطرق الرئيسية التي تربط محافظة تنومة بمحافظة بارق في منطقة عسير، كما أنها تربط المحافظتين بمنطقة مكة المكرمة.

حيث يبلغ طولها نحو 25 كم، وتقع على بعد 125 كم شمال مدينة أبها و26 كم جنوب محافظة النماص.

وتتميز عقبة برمة بأنها الأسهل بين عقبات المنطقة، إذ تختصر المسافة بين جبال السراة وسهول تهامة، ما يعزز الحركة السياحية والتجارية بين تهامة عسير وسراتها، حيث يمكن لمعظم أنواع المركبات والشاحنات العبور عبر العقبة بسهولة.

وخضعت العقبة مؤخرًا لأعمال صيانة من قبل الهيئة العامة للطرق، والتي شملت أعمال كشط وإعادة سفلتة للجزء السفلي من العقبة بطول 6.5 كم، إضافةً إلى تنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار.

وفي إطار عملية الصيانة، راعت "هيئة الطرق" في صيانة طريق العقبة توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال، كالدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية والحواجز الخرسانية، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

يُذكر أن قطاع الطرق يعد من القطاعات الحيوية والممكنة للعديد من القطاعات مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، حيث تعمل الهيئة العامة للطرق على الإشراف على هذا القطاع الحيوي وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.