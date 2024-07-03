الأجواء الماطرة بالباحة تجذب الأهالي والزوار

جذبت الأجواء الممطرة التي شهدتها منطقة الباحة، أهالي وزوار المنطقة للمتنزهات والحدائق؛ للاستمتاع وقضاء أوقات وسط الطبيعة الخلابة. وارتدت المنطقة في هذه الأيام أبهى حللها، حيث اكتست جبالها الخضراء أجمل خليط تتناغم فيه الأصوات والألوان والروائح الزكية، لترسم على محيا زائريها البسمة والسعادة وسط الاحتفالات والمهرجانات التي تغطي متنزهات وغابات المنطقة، في ظل تزايد أعداد القادمين لها بشكل يومي من داخل المملكة وخارجها. (واس)



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