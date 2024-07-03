مهرجان الدار ينطلق بالباحة

انطلقت فعاليات مهرجان الدار للموسم الثاني بقرية آل موسى التراثية بمنطقة الباحة، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار. ويستمر المهرجان 20 يوما، يتضمن متحفًا، ومجلس ضيافة، وقسم النساء، ومسرح الفعاليات، ومواقع الأسر المنتجة، والفنون التشكيلية، وألعاب الأطفال، حيث يقدَّم المنظمون بالقرية العديد من المعلومات التراثية والتاريخية واستعادة الذكريات، التي عاشها كبار السن من الرجال والسيدات الذين كانوا ينقلون ذكرياتهم للزوار.



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