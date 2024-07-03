معالجة مليون م2 مسطحات خضراء برفحاء

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، 1.035.230 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، وزراعة 328 شجرة، و78.000 وردة بمواقع متفرقة في المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي 2024م، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وبرنامج أنسنة المحافظة، حيث شملت ميادين وساحات والجزر الوسطية، والحدائق والمتنزهات العامة.

وركبت البلدية 21 لعبة في عدد من الحدائق العامة، وصيانة 6 مجسمات جمالية، إضافة إلى تكريب وتهذيب 3.153 نخلة، وصيانة شبكة سقيا بطول 1.937 مترًا طوليًّا، وتركيب 381 رشاش مياه.

وتسعى بلدية رفحاء لتهيئة الحدائق والمتنزهات لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد البصري في المحافظة.