معالجة مليون م2 مسطحات خضراء برفحاء

وركبت البلدية 21 لعبة في عدد من الحدائق العامة، وصيانة 6 مجسمات جمالية، إضافة إلى تكريب وتهذيب 3.153 نخلة، وصيانة شبكة سقيا بطول 1.937 مترًا طوليًّا، وتركيب 381 رشاش مياه.
وتسعى بلدية رفحاء لتهيئة الحدائق والمتنزهات لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة، وتحسين المشهد البصري في المحافظة.
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