وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 78%، حيث تم إصدار 121 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و 518 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات الواعدة ممثلة في أنشطة: خدمات مناولة الحاويات، والخدمات اللوجستية، والنقل البري للركاب، والفنون والترفيه والتسلية، والحوسبة السحابية والألعاب الإلكترونية وغيرها، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17%، متجاوزة 40 ألف سجل تجاري للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني 2024م.
ويمكن الاطلاع على النشرات الربعية لقطاع الأعمال التي تصدرها وزارة التجارة عبر الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يستحوذون على 38 % من السجلات التجارية القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.