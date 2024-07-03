الشباب يستحوذون على 38 % من السجلات التجارية القائمة

أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة. واستحوذت فئة الشباب "من الجنسين" على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة.

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 78%، حيث تم إصدار 121 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و 518 ألف سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.

وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات الواعدة ممثلة في أنشطة: خدمات مناولة الحاويات، والخدمات اللوجستية، والنقل البري للركاب، والفنون والترفيه والتسلية، والحوسبة السحابية والألعاب الإلكترونية وغيرها، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17%، متجاوزة 40 ألف سجل تجاري للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني 2024م.

ويمكن الاطلاع على النشرات الربعية لقطاع الأعمال التي تصدرها وزارة التجارة عبر الرابط .