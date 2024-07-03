محاصيل جديدة وواعدة بحائل

وتم خلال اللقاء مناقشة مشروعات دراسة وتنفيذ خطة عمل للتركيبة المحصولية في المملكة والتركيبة المحصولية والمحاصيل الجديدة والواعدة في المنطقة، وكذلك زراعة البرسيم المصري كبديل واعد للأعلاف في المنطقة، مستعرضًا مميزاته في كفاءة استهلاك المياه ومواقيت زراعته والتحليل الكيماوي له وكيفية زراعته وتسميده.
وتحدث، الدكتور زين الدين، خلال اللقاء عن استهلاك المياه لمحاصيل الأعلاف، وإجمالي المساحات المزروعة بالمنطقة وأهمية التركيبة المحصولية والمحاصيل الجديدة والواعدة بمنطقة حائل، وأهميتها في تحقيق الاستدامة الزراعية.
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