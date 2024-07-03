محاصيل جديدة وواعدة بحائل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، لقاءً تعريفيًا للمحاصيل الجديدة ‏والواعدة بالمنطقة، قدمها الخبير في التركيبة المحصولية والفاكهة، الدكتور عيد زين الدين، ‏بحضور نائب مدير الفرع، فواز الغصاب، وعدد من المهتمين. ‏

وتم خلال اللقاء مناقشة مشروعات دراسة وتنفيذ خطة عمل للتركيبة المحصولية في المملكة ‏والتركيبة المحصولية والمحاصيل الجديدة والواعدة في المنطقة، وكذلك زراعة البرسيم ‏المصري كبديل واعد للأعلاف في ‏المنطقة، مستعرضًا مميزاته في كفاءة استهلاك المياه ‏ومواقيت زراعته ‏والتحليل الكيماوي له وكيفية زراعته وتسميده. ‏

وتحدث، الدكتور زين الدين، خلال اللقاء عن استهلاك المياه لمحاصيل الأعلاف، وإجمالي ‏المساحات المزروعة بالمنطقة وأهمية التركيبة المحصولية والمحاصيل الجديدة والواعدة ‏بمنطقة حائل، وأهميتها في تحقيق الاستدامة الزراعية.