تطوير المواقع الزراعية بالقطيف

عقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف جلسته الثامنة لدور الانعقاد السادس للسنة الثانية والعشرين، برئاسة محافظ القطيف إبراهيم الخريف، وذلك في مقر المحافظة.

وشهد الاجتماع مناقشة تخطيط وتطوير المواقع الزراعية في محافظة القطيف؛ لتمكين المزارعين من استثمارها بالشكل الأمثل الذي يواكب تحول المحافظة لوجهة سياحية، إضافة إلى مناقشة الخدمات العامة في مركز أم الساهك، ومنها الصرف الصحي والسفلتة وتصريف الأمطار، ومتابعة المشاريع التنموية في المحافظة، إلى جانب عرض ما تم إنجازه من توصيات سابقة.

وأكد محافظ القطيف أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي ملاحظة أو تأخير في التنفيذ، والوصول لأعلى معايير جودة أداء تنفيذ المشاريع.