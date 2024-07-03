دورات فنون تقليدية للناشئين

ويعتزم «وِرث» على تقديم دورات إضافية مثل: البناء التقليدي بالطين، واستخلاص الألوان الطبيعية التقليدية، والخط الديواني؛ لتقدّم لمحة تاريخية عن الفنون التقليديّة في المملكة، والتعريف بتقنياتها وموادها وأساليبها التقليديّة المختلفة؛ بهدف إبراز الهوية الوطنية والانتماء الثقافي لدى الشباب، وتمكينهم من تعزيز الفهم بشكل أعمق لتراثهم الغني.
ويتميز المعهد بتقديم تجربة تعليمية مميزة للمشاركين في بيئة متطورة، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في معامل متخصصة وعالية الجودة، مجهزة بأحدث التقنيات والأدوات، لتمكّنهم من تعلّم جميع مراحل الحرف اليدوية بأفضل الأساليب.
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