تبديل جثتين يفتح تحقيقا بالشرقية

كشف تجمع الشرقية الصحي لـ" دوت الخليج " عن فتح تحقيق بشأن تبديل جثتين في مستشفى القطيف المركزي، مؤكدا أن التحقيق لا يزال جاريا على كافة المستويات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال ذلك.

وعلمت "دوت الخليج" أن الجهات المختصة عثرت على جثة متوفى من محافظة الأحساء، ونظراً لامتلاء المشرحة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القطيف المركزي.

وأضافت المصادر أنه بعد عملية التشريح للجثة تم تسليمها إلى ذويه ونقلها لمحافظة الأحساء وإعلان الصلاة على المتوفى.

وفي مغسلة الموتى تم اكتشاف أن الجثة لا تعود لابنهم البالغ من العمر 40 عاما، وتم تأجيل صلاة الجنازة إلى وقت أخر وتمت إعادة الجثة لمستشفى القطيف، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصير الجثة المختفية منذ إعلان الوفاة بتاريخ 27-6-2024 الموافق يوم الخميس الماضي.