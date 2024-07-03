ارتفاع العاملين في القطاع الخاص السعودي خلال يونيو

أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر يونيو (2024)؛ ويستعرض التقرير إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا لأول مرة في القطاع الخاص في شهر يونيو.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص ليصل عددهم إلى (11,409,348) عاملًا في القطاع الخاص خلال شهر يونيو؛ مما يدل على جاذبية القطاع الخاص ونموه المستمر في خلق الوظائف.

وفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يونيو (2,340,877) مواطنًا سعوديًا، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,383,079) مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث (957,798) مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (9,068,471) مقيمًا أجنبيًا، منهم (8,692,051) مقيمًا، و(376,420) مقيمة.

ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يونيو، حيث انضم (16,598) ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.