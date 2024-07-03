شكرا لمتابعة خبر عن مستشار أمني سابق بـ الداخلية يروي موقف تعرض له في بداية تطبيقه المرور بمدينته..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المستشار الأمني السابق لوزير الداخلية، ناصر الدويسي، قصة موقف تعرض له خلال عمله في دوريات المرور بمدينته وعند جماعته.

وقال الدويسي” خلال لقاء مع برنامج بودكاست فنجان :” كنا نأخذ دروس وتدريبات في الشرطة تحت إشراف مدير الشرطة وكذلك الدفاع المدني، وبعدها عملت بدوريات المرور بمديتنا وعند جماعتنا وتعرضت لموقف أيقنت حينها وقتها أنه من الخطأ أن تشتغل عند جماعتك”.

وتابع :” “مرينا على المرور، وقابلت رئيس الرقباء وقلت هذه ورقتنا وبنطبق عندكم والزملاء بيجون .. أعطاني المفتاح وقال تبغي معك أحد، قلت أبغي الدورية فقط” مشيرا إلى أنه طلب الدورية لشيء في النفس حيث كان يريد تشغيل “الونان والسفتي”.

وأضاف الدويسي : “كنت أتمني أن أجد مخالف وقتها، وحين وجدت شخص في شارع رئيسي ولف إلى المزارع يمين بدون ما يدق إشارة، قمت بتتبعه وطلبت منه النزول، ووجدته يعرفني.

وأكد أنه أيقن وقتها أنه من غير الصواب أن يشتغل عند جماعته لأنه يكون هناك حرج لو قدم له خدمة تكون محسوبة عليه، واختتم حديثه قائلا ” من عرفك صغير، حقرك كبير”.