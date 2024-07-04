الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية للملتحقين الجدد بالعمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول في جدة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

كما وافق على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق 7 سنوات.

ووافق مجلس الوزراء على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديا رياضيا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من الدرجات: المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة.

وفي مستهل الجلسة، توجه ولي العهد بالحمد والشكر لله على ما حبا به المملكة من شرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى فضله وتوفيقه لها في تنظيم مواسم الحج والعمرة، وتسخير أعلى الإمكانات والوسائل لتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن، وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم.

وأعرب عن تقديره لما بذل من جهود مباركة وأعمال مميزة خلال موسم الحج لهذا العام؛ من أجل التيسير على حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها براحة وطمأنينة، سائلا المولى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن سائر المسلمين صالح أعمالهم.

واطلع مجلس الوزراء، على مضامين المحادثات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ العلاقات وتطوير أوجه التعاون في شتى المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وأوضح وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف البنيان أن المجلس استعرض نتائج مشاركات المملكة في عدد من التجمعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الاهتمام بدعم النهج المتعدد الأطراف والجهود الجماعية الرامية إلى إنهاء الأزمات في المنطقة والعالم، وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والازدهار.

وأشار المجلس، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بالتعاون مع أشقائها على الصعيدين السياسي والإنساني من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة المساعي الهادفة إلى اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة؛ الذي يعد الأول من نوعه عالميا، ويعكس الالتزام بتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء وإزاحة الوقود السائل، ودعم توجه المملكة نحو تصدير الطاقة الكهربائية وإنتاج الهيدروجين النظيف.

وبين أن مجلس الوزراء أكد أن ترسية عقود المرحلة (الثانية) من برنامج تطوير حقل الجافورة، والمرحلة (الثالثة) من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة في المملكة؛ تأتي في سياق استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة، وتعزيز موقعها الريادي في أسواق الطاقة العالمية.

وقدر المجلس، ما حققته شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، حامدا المولى سبحانه على ما أنعم به من خير على هذه البلاد.

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققه برنامجا تنمية القدرات البشرية، وتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية؛ من منجزات ونجاحات ستكون - بمشيئة الله - رافدا مهما في تعزيز تنافسية المواطن عالميا، ودعم مكانة المملكة بوصفها قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وأشار إلى أن المجلس، تطرق إلى النتائج التي تضمنها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2024م، حول تقدم المملكة إلى المرتبة (السادسة عشرة) بين الدول الأكثر تنافسية عالميا، وتحقيقها المراكز (الأولى) في عدد من المؤشرات الفرعية؛ مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، في ظل اقتصاد مزدهر، ومجتمع متفاعل مع العالم.

وعد مجلس الوزراء، حصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، كأول جهة اعتماد عربية وفي الشرق الأوسط؛ تأكيدا على تميز النموذج السعودي في جودة التعليم الجامعي دوليا، وانعكاسا للاهتمام البالغ من الدولة بهذا القطاع وتطويره.

قرارات وموافقات:

تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والجمهورية القرغيزية للتعاون في مجال الطاقة.

تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي المملكة وأوزبكستان.

تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب الجبل الأسود في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والجبل الأسود.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة البيئة الأردنية، في مجال البيئة والمحافظة عليها.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم والجيولوجيا في السنغال، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والسكان في مصر، للتعاون في المجالات الصحية.

انضمام الهيئة السعودية للسياحة عضوا منتسبا في منظمة السياحة العالمية.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وإحصاءات فنلندا في فنلندا، للتعاون في مجال الإحصاء.

تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون (مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية)، للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.

اتفاقية تعاون بين المملكة والمنظمة الأفريقية للتقييس، في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.

الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

الموافقة على تجديد مدة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق 7 سنوات.

الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديا رياضيا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من الدرجات: (المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة ).

تعيين محمد بن عبداللّه المنيع، وعبدالعزيز بن مبارك آل فرج، وسامي بن محمد سعد؛ أعضاء في مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز.

اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لأعوام مالية سابقة.

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