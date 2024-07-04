بحث تطوير مسارات التعاون العسكري بين المملكة وتركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الدفاع التركي ياشار غولر، بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وفور وصول وزير الدفاع أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للبلدين، واستعرض حرس الشرف، ثم صافح أعضاء الوفد التركي، فيما صافح وزير الدفاع الوطني التركي أعضاء الوفد السعودي.

بعد ذلك، عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا موسعا، بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات السعودية التركية والسبل الكفيلة لمواصلة تعزيز وتطوير مسارات التعاون القائم والمستقبلي بين وزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان جهود إحلال السلام، والسعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.