استقبال طلبات المشاركة في مسابقة اللغة العربية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تواصل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، استقبال طلبات التسجيل في مسابقة اللغة العربية بدورتها الأولى، حتى الأحد 18 أغسطس المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، استقبال طلبات التسجيل في مسابقة اللغة العربية بدورتها الأولى، حتى الأحد 18 أغسطس المقبل. وتعنى المسابقة بفنون اللغة العربية وإبراز المواهب فيها، متضمنة 3 أقسام بفروع عدة، وهي: (الفنون الكتابية وتشمل: الشعر والقصة القصيرة والنص المسرحي)، و(الفنون الأدائية وتشمل: المناظرات والراوية الشفهية المحكية)، و(الفنون البصرية وتضم: القصة الرقمية للأطفال والخط العربي).

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