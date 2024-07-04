استعراض أثر المنصات الرقمية في تعزيز جودة الحياة

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- بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ملتقى «التحول الرقمي» الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، أبرز المنصات الرقمية وأثرها في تعزيز جودة الحياة في جلسات حوارية بحضور ومشاركة المختصين والخبراء من القطاع غير الربحي والقطاعين العام والخاص، وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ملتقى «التحول الرقمي» الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، أبرز المنصات الرقمية وأثرها في تعزيز جودة الحياة في جلسات حوارية بحضور ومشاركة المختصين والخبراء من القطاع غير الربحي والقطاعين العام والخاص، وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد. وتناولت الجلسات أثر التحول الرقمي على الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، والتعريف بمنصة «قوى» ومساهمتها في توطين القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية. كما تناولت ما نتج عن المنصة من 140 خدمة الكترونية.

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