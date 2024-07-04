تطوير مواد بناء مستدامة لتعزيز المزايا البيئية والإنشائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتطوير مواد بناء مستدامة وأكثر كفاءة، حققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» تقدما بحثيا في تسريع إزالة خصائص ثاني أكسيد الكربونCO2؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا البيئية والإنشائية؛ والذي يأتي في إطار دعم رؤية المملكة2030 ومبادرة السعودية الخضراء؛ حيث يفسح هذا البحث المجال أمام تحقيق المزيد من التطور في التركيبة الخرسانية الخاصة بشركة بارتانا بغية تعزيز آثارها الإيجابية المعروفة في امتصاص الكربون.

ويعمل هذا الإنتاج البحثي الذي جرى بالتعاون مع «بارتانا جلوبال» المتخصصة في علوم المواد، والحاصلة على براءة اختراع في العملية التي ابتكرتها لإنتاج الخرسانة؛ خلال 12 شهرا على دمج التركيبة المملوكة لشركة بارتانا حصريا مع تقنية التقاط الهواء المباشر «DAC» التي ابتكرتها «كاوست»؛ إذ تتميز خرسانة بارتانا بأنها «تتنفس مثل شجرة»؛ بامتصاصها ثاني أكسيد الكربون «CO2» من الغلاف الجوي مباشرة على مدار دورة حياتها، مع تجنب إطلاق انبعاثات كربونية أثناء الإنتاج.

ويركز البحث على استخدام مادة رابطة مصنعة من مزيج خاص من المكونات الطبيعية والمعاد تدويرها المتوفرة في أرجاء المملكة، بما في ذلك المحلول الملحي، ويعالج هذا المزيج عند درجة حرارة الغرفة ما يعني تجنب الحاجة إلى عملية «الكلنكر» أو التسخين الصناعي.

وأوضح أستاذ علوم الكيمياء بالجامعة البروفيسور محمد الداودي؛ أن هذا الابتكار البحثي يصب في تطوير مواد البناء المستدامة الأكثر كفاءة؛ مشيرا إلى أن احتجاز ثاني أكسيد الكربون «CO2» يعكس نهجا استباقيا للتخفيف من الآثار الناجمة عن تغير المناخ.

أبرز مزايا الإنتاج البحثي: